Salvini:"Mi denunciano? Non mi fanno paura i Casamonica, figuriamoci. Chi se ne frega"

(Agenzia Vista) Lanciano (CH), 20 gennaio 2019 Salvini, mi denunciano, chi se ne frega, non mi fanno paura i Casamonica figuriamoci "Mi denunciano? Ne ho 50 di denunce, chi se ne frega. Non mi fanno paura i Casamonica figuriamoci qualcun altro." Così Il Ministro dell'Interno durante il comizio in un cinema a Lanciano in provincia di Chieti. Salvini è in Abruzzo per sostenere il candidato presidente del centro destra Marco Marsilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it