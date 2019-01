Elezioni europee, presentata a Milano l'iniziativa #Stavoltavoto

(Agenzia Vista) Milano, 05 novembre 2018 Sono circa un centinaio gli studenti superiori e universitari che hanno partecipato a un incontro organizzato a Palazzo Pirelli per presentare la campagna istituzionale per le elezioni europee del 2019, lanciata dal Parlamento Europeo, #StavoltaVoto. L'iniziativa è stata proposta in tutti i Paesi membri per sensibilizzare i giovani sull'importanza di andare a votare il 26 maggio prossimo e si basa su una piattaforma web in cui gli iscritti possono diventare 'attivisti' e reclutare nuovi potenziali votanti anche attraverso i social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev