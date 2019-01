Francia, Lupi: "Di Maio eviti la battaglia per risolvere i suoi problemi di consenso"

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2019 "Do un suggerimento a Di Maio: dopo tre mesi di lotta con l'Europa che sono costati 100 punti di spread eviti di aprire una battaglia con la Francia, siamo sempre più isolati. Le responsabilità sono chiare ma per risolvere i suoi problemi di consenso eviti". Lo detto il coordinatore nazionale Noi Con l'Italia Maurizio Lupi in sala stampa a Montecitorio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it