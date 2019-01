Liliana Segre ai ragazzi: "Anche io sono stata clandestina, so cosa vuol dire quando si ergono muri"

(Agenzia Vista) Milano, 22 gennaio 2019 "So cosa vuol dire essere nella terra di nessuno quando nessuno ti vuole, io lo so cosa vuol dire quando si ergono muri". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre in occasione dell'iniziativa era promossa nell'ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del XIX Giorno della Memoria dall'Anpi provinciale di Milano e dall'associazione Figli della Shoah Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev