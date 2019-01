"Deportati da Castelnuovo di Porto?" Salvini smentisce così

Il Cara di Castelnuovo di Porto, il secondo centro per rifugiati più grande d’Italia, è in via di chiusura, ufficialmente per lo scadere al 31 gennaio dell’appalto gestito dalla cooperativa Auxilium. Ma è certo che il suo smantellamento risente degli effetti del decreto sicurezza. Il Pd parla di «deportazione inaccettabile» mentre Salvini - in diretta Facebook - assicura che coloro i quali erano lì «con diritto» saranno solo trasferiti, parlando di «scelta di normalità», chiudendo «una struttura sovradimensionata» e risparmiando «il milione di euro di contratto di affitto e i 5 milioni della gestione annua». Nel centro, che ospita 535 persone (401 uomini, 120 donne e 14 bambini), era andato a far visita nel Giovedì Santo del 2016, Papa Francesco e la struttura era considerata un esempio virtuoso di accoglienza e integrazione. Sotto una pioggia battente, e tra le proteste di alcune associazioni locali, è partito oggi un pullman con a bordo una trentina di ospiti, attesi in Basilicata. Altri pullman saranno organizzati nei prossimi giorni (video agenzia Vista)