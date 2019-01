(Agenzia Vista) Napoli, 22 gennaio 2019 Presentato in Regione Campania il progetto 'Adotta un Filosofo' rivolto a studenti delle superiori Il Progetto di formazione 'Adotta un Filosofo', è rivolto alle scuole superiori della Campania prevede più di venti filosofi impegnati in un ciclo di lezioni per affidare la memoria della storia europea alle nuove generazioni.Parte da febbraio a cura di Massimo Adinolfi organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev