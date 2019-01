Quando Banfi diceva: ''Conte esponenete della pugliesita', Salvini e Di Maio mi piacciono''

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2018 Lino Banfi al Quirinale Conte esponenete della pugliesita', Salvini e Di Maio mi piacciono Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando prima del concerto al Quirinale per la festa della Repubblica: "Lo stesso confronto tra le forze politiche, tavolta aspro, si è sempre tradotto nell'attitudine a non ridursi conflitto fine a se stesso, quanto piuttosto nell'ambizione di assicurare all'Italia prospettive di sviluppo più sicure e più forte". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev La Camera dei deputati è composta globalmente da 630 deputati, di cui 618 eletti in Italia in circoscrizioni regionali e sub-regionali di lista. Insieme al Senato della Repubblica costituiscono il Parlamento italiano, e lavorano secondo il sistema bicamerale perfetto, ovvero svolgendo le medesime funzioni legislative e consultive ma in luoghi e tempi separati. Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori, eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni d'età, su base regionale. In aggiunta ai 315 Senatori eletti a suffragio universale, fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto e a vita, che attualmente risultano essere cinque.