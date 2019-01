Reddito cittadinanza, Conte: "Io garante patto sociale contro abusi e strorture"

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2019 "Mi sono presentato come avvocato del popolo, perché fare l'avvocato è il mestiere che sapevo far meglio e quindi non ho potuto che presentarmi così. Noi vogliamo realizzare questo nuovo patto sociale e tra cittadini e Stato,vogliamo che tutti i cittadini possano prendere parte a questo patto sociale. Io per quetso sarò il garante di questo patto sociale, di cui tutti siamo orgogliosi, affinchè non sia turbato abusi e storture”. Così il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio dal palco dell'evento M5S sul reddito di cittadinanza._courtesy Youtube/MoVimento 5 stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev