Reddito cittadinanza, Di Maio: "Chiesto quando nessuno ci credeva"

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2019 “Abbiamo chiesto a gran voce il reddito di cittadinanza quando nessuno ci credeva e oggi siamo qui non solo per festeggiarlo ma anche per spiegarlo bene. “ Così il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio dal palco dell'evento M5S sul reddito di cittadinanza._courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev