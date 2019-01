Reddito cittadinanza, Di Maio: "Crisi? Mettiamo in sicurezza le fasce più deboli"

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2019 "Non so se stiamo andando o meno verso una fase di crisi economica ma non faremo come quelli di prima. Noi mettiamo in sicurezza le fasce più deboli e questo strumento ci permette di farli accedere a un percorso". Così il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio dal palco dell'evento M5S sul reddito di cittadinanza._courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev