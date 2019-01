Conti pubblici, Conte: "Debito crescente prezzo da pagare per euro" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Davos, 23 gennaio 2019 "Gli Italiani hanno creduto che l'euro sarebbe stato in grado di risolvere tutti i loro problemi cronici: l'alta inflazione, una moneta debole, il debito pubblico. Così hanno adottato in maniera entusiasta la nuova moneta. Ma la realtà si è rivelata molto diversa. Il prezzo da pagare per una moneta stabile e una bassa inflazione è stato un debito pubblico crescente, nonostante si chiedesse continuamente di stringere la cinghia per mantenere la spesa pubblica primaria costantemente al di sotto delle entrate fiscali."Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev