Delitto Guido Rossa, Martina: "Qualche ministro dovrebbe studiare questa storia"

(Agenzia Vista) Genova, 23 gennaio 2019 "Non si calpesta la storia di persone che hanno dato la vita per questo Paese combattendo nelle fabbriche e nelle città da sinistra contri i brigatisti e i terroristi negli anni passati". Così Maurizio Martina da Genova per la commemorazione dedicata a Guido Rossa, operai ucciso dalle Brigate Rosse. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev