Francia, Conte: "Nessuna lacerazione, dobbiamo confrontarci in modo sereno"

(Agenzia Vista) Davos, 23 gennaio 2019 "Non parlerei assolutamente di lacerazione, non è un problema di collocazione nostra per quanto riguarda i rapporti tradizionali tra Italia e Francia, che non vengono messi in discussione, si tratta di affrontare i temi politici che sono nell'agenda attuale. Dobbiamo confrontarci su tutto in modo molto sereno”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei giornalisti a Davos. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev