Francia, Prodi: "Non mi capacito di questa brutale superficialità da Italia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 gennaio 2019 "Non mi capacito di questa brutale superficialità per delle questioni così complesse".Così l'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del suo intervento in una conferenza sul futuro dell’Europa a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev