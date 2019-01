Governo, Conte: "E' risposta a desiderio futuro Italiani" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Davos, 23 gennaio 2019 "Il mio Governo costituisce la risposta istituzionale al desiderio degli Italiani di trovare una nuova prospettiva per il futuro. Il mio compito e la mia priorità come Presidente del Consiglio è preservare questo prezioso patrimonio di fiducia che mi è stato affidato, mettendo in campo soluzioni immediate per le necessità più urgenti del mio popolo.” Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento al World Economic Forum a Davos. _Courtesy Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev