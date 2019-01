Regeni, Fico scrive ai presidenti dei Parlamenti Ue: "Insieme per la verità"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2019 "il prossimo 25 gennaio saranno passati 3 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il nostro ricercatore italiano, che poi è stato torturato e ucciso brutalmente in Egitto, al Cairo. Il 25 gennaio ci sarà una grande fiaccolata in ricordo di Giulio Regeni, nel senso che il nostro Paese continuerà fino alla fine a cercare e a chiedere verità e giustizia agli egiziani" Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un video su Facebook. _Courtesy Facebook Fico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev