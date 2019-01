Scontri tra tifoserie a Messina, arresti domiciliari per ultras del Bari

(Agenzia Vista) Messina, 23 gennaio 2019 La Polizia di Stato di Messina ha eseguito misure cautelari personali nei confronti di 5 tifosi baresi per i fatti avvenuti il 21 ottobre ed il 4 novembre 2018 e per i quali il Questore di Messina, Mario Finocchiaro, ha già emesso 18 DASPO. Nel primo dei due episodi, entrambi verificatesi nell´area degli imbarchi, un piccolo gruppo di tifosi del Messina, appena sbarcato, provenienti da una trasferta a Torre del Greco, veniva aggredito dai tifosi baresi, in attesa di imbarcarsi alla volta di Villa San Giovanni, di rientro dalla competizione calcistica disputatasi a Marsala. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev