Terrorismo, Mattarella: "Impedire forze oscure tornino all'attacco"

(Agenzia Vista) Genova, 23 gennaio 2019 "E' lunga la sequela di nomi e di vite spezzate. Ancora ci chiediamo come sia potuto accadere. Ed è un interrogativo attuale per una democrazia che voglia saper vivere e affrontare le proprie contraddizioni, per impedire che forze oscure avvertano nuovamente la tentazione di tornare all'attacco". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la commemorazione di Guido Rossa, il sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse quarant'anni fa, a Genova. _Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev