Alex, Enoc (Bambino Gesù): ''Momento di gioia, grazie a tutti'' e suona campanella della Casellati

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2019 Alex Enoc Bambino Ges Oggi momento di gioia, grazie a tutti La presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, durante la conferenza stampa dopo l'annuncio della guarigione di Alessandro Maria Montresor, Alex, il piccolo paziente affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica: "La storia di Alessandro è stata vissuta con grande intensità. Sono felice per quello che fa l'ospedale e gli scienziati, ma sento di essere vicina anche alle famiglia di chi non ce l'ha fatta. Ma oggi viviamo un momento di gioia. Grazie a tutti per la mobilitazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev