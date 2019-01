Discorso sullo stato dell'Unione, Trump: "Nancy Pelosi ha chiesto di cancellarlo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 24 gennaio 2019 "Nancy Pelosi, sapendo queste cose e sapendo che non può averla vinta, ha detto: "cancelliamo per la prima volta nella storia di questo Paese il discorso sullo stato dell'Unione". E' una disgrazia, lei ha giustificato questa cosa con lo shutdown. Quando mi ha chiesto formalmente di fare il discorso lo shutdown era già cominciato da un paio di settimane ma adesso dà la colpa a quello.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando della cancellazione del discorso sullo stato dell’Unione. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev