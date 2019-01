Francia, Meloni: "Governo convochi ambasciatore su carte Usa-Libia"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2019 "Rivolgo un appello al ministro Di Maio, che dopo Fratelli d'Italia e' stato coraggioso nel denunciare la questione del Franco CFA e del neocolonialismo francese in Africa: FdI chiede al governo di convocare l'ambasciatore francese per chiedere conto del carteggio pubblicato dal Dipartimento di Stato americano e sulle cause che avrebbero spinto la Francia a bombardare la Libia, generando l'attuale caos immigrazione che subiamo". Così in un video su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev