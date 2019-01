(Agenzia Vista) Napoli, 24 gennaio 2019 Migranti, de Magistris: "Napoli non sarà complice di crimini contro l'umanità" "Napoli non sarà complice di crimini contro l'umanità". Lo ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, a margine della conferenza svoltasi in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo con l'Agenzia Nazionale per i Giovani dal titolo 'Progetti per i giovani di Napoli' . AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev