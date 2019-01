Shoah, Mattarella: ''Minoranze razziste allo scoperto, reagire contro ritorno falsi documenti''

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2019 Shoah Mattarella Minoranze razziste sempre piu allo scoperto Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale per le celebrazioni del Giorno della Memoria: "La riproposizione di simboli, di linguaggi, di riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie cospirazioniste, sono tutti segni di un passato che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra piu' ferma e decisa reazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev