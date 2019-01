(Agenzia Vista) Washington, 25 gennaio 2019 Il messaggio dalla Casa Bianca, Trump riconosce ufficialmente Guaido come presidente del Venezuela "Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconosce ufficialmente il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaido come presidente del Venezuela". Lo fa sapere Mercedes Schlapp, consigliere di Donald Trump alla Casa Bianca in un videomessaggio in lingua spagnola. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev