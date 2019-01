(Agenzia Vista) Caracas, 25 gennaio 2019 Le strade di Caracas invase dai sostenitori di Guaido' per protestare contro Maduro Sono decine di migliaia i sostenitori di Juan Guaidò che sono scesa in piazza, nella capitale del Venezuela, per protestare contro Maduro. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it