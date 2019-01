Meloni a Montesilvano accolta da esuli venezuelane che la ringraziano

(Agenzia Vista) Montesilvano (PE), 25 gennaio 2019 La Meloni a Montesilvano accolta da esuli venezuelani che la ringraziano Giorgia Meloni, leader di Fratelli D'Italia in visita in Abruzzo per sostenere la campagna elettorale del candidato presidente Marco Marsilio, viene accolta a Montesilvano da un gruppo di esuli venezuelane che la ringraziano per la fine del Governo Maduro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev