Sea Watch, Toninelli: "Olanda e Francia trovino il modo per prendersi in carico i migranti"

(Agenzia Vista) Pioltello, 25 gennaio 2019 "Non mi pare che gli olandesi non abbiano ancora detto nulla Olanda trovi il modo migliore per prendersi in carico i migranti, è giusto che dica qualche cosa e in primis Macron dovrebbe dire venite dalla mia parte". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine della commemorazione della tragedia ferroviaria di Pioltello Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev