Trivelle, Di Maio: "Non portano benessere, stop per uno sviluppo diverso"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2019 "Non ci avete votato per lasciare tutto così com'era ma per il cambiamento e un passo importante per il cambiamento è lo stop alle trivelle, che non vuol dire meno sviluppo ma sviluppo diverso". Lo sottolinea in diretta su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio._Courtesy Facebook Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev