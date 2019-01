Trump annuncia: "Fine dello shutdown, c'è un accordo"

(Agenzia Vista) Washington, 25 gennaio 2019 Trump: "Fine dello shutdown, abbiamo raggiunto un accordo", SOTTOTITOLI "Annuncio che è stato trovato un accordo per la fine dello shutdown. Voglio ringraziare tutti gli impiegati del governo federale, hanno dimostrato di essere dei veri patrioti". Queste le parole di Donald Trump, presidente Usa, in una conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha annunciato la fine dello shutdown. fonte White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it