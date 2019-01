Europee, Calenda: "Non farò da paravento a un'operazione di allargamento del Pd"

(Agenzia Vista) Milano, 26 gennaio 2019 "Se il Pd non è convinto fino in fondo, io certo non farò da paravento a un'operazione di allargamento del Pd. Se non succederà forse le nostre strade si incontreranno in modo diverso". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, a margine del congresso di +Europa a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev