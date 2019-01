Maltempo in Basilicata, le immagini dell'incessante nevicata a Potenza

(Agenzia Vista) Potenza, 26 gennaio 2019 Le immagini della nevicata che ha attraversato la città di Potenza in Basilicata. Diversi i disagi in città, specialmente nelle contrade rimaste isolate, dove la neve ha raggiunto anche mezzo metro secondo le stime degli esperti. In circolo circa una ventina di mezzi spartineve dell'Acta che hanno lavorato tutta la notte. _Courtesy Trm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it