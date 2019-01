"Sull'ipotesi che l’equipaggio della Sea Watch venga indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ci stiamo lavorando". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini arriva a un appuntamento della Lega nel centro di Milano e annuncia: "Stiamo valutando nelle prossime ore - ha aggiunto - il fatto che si possa salire a bordo per acquisire tutti gli elementi utili per indagare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina persone che aiutano nei fatti gli scafisti" (fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)