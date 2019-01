Venezuela, ultimatum Ue. Scontro totale Russia-Usa

Francia, Germania, Regno Unito e Spagna lanciano un ultimatum a Nicolas Maduro: nuove elezioni siano convocate entro otto giorni, oppure sarà riconosciuto l’oppositore Juan Guaido come presidente del Venezuela, perché organizzi il voto. «Se entro otto giorni non saranno convocate elezioni giuste, libere e trasparenti, la Spagna riconoscerà Juan Guaido come presidente» perché «convochi elezioni», ha dichiarato davanti alla Moncloa il premier spagnolo, Pedro Sanchez, il primo a lanciare l’aut aut. Pochi minuti dopo, analogo messaggio è stato diffuso su Twitter dal presidente francese, Emmanuel Macron, poi dalla portavoce del governo di Berlino, Martina Fietz, e dal ministro degli Esteri di Londra, Jeremy Hunt, cui hanno infine fatto eco Portogallo e Olanda. In serata, anche Roma ha fatto sapere di «riconoscersi nella dichiarazione comune che gli Stati membri dell’Ue hanno diffuso». L’intimazione europea è stata fermamente respinta da Caracas: «Nessuno ci darà ultimatum o ci dirà se ci saranno o meno elezioni», ha detto il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza.

Anche l’Unione europea ha fatto sapere che «prenderà nuove misure» se elezioni non saranno convocate «nei prossimi giorni» in Venezuela, anche per quanto riguarda «il riconoscimento della leadership» del Paese. Venerdì sera gli Stati membri dell’Ue non sono riusciti a trovare accordo su una «dichiarazione comune» con cui chiedere elezioni veloci a Caracas, in mancanza delle quali riconoscere Guaido, secondo fonti diplomatiche. La Spagna e vari altre nazioni avevano giudicato il testo «troppo debole nella formulazione» ed erano state confermate divisioni. Anche legate alla Grecia, dove il partito al potere continua ad appoggiare Maduro.

Mercoledì, dopo l’autoproclamazione di Guaido, 35enne presidente del Parlamento venezuelano, come «presidente ad interim» del Paese, l’Ue si era limitata a chiedere elezioni «libere» nel Paese. Usa, Canada e la maggior parte dell’America Latina hanno già riconosciuto l’oppositore come presidente ad interim, mentre la Russia ha apertamente sostenuto Maduro e la Cina ha denunciato le «ingerenze esterne». La prudenza dell’Ue è stata rimessa in gioco dal capo della diplomazia britannica, Jeremy Hunt, per cui Guaido è «la persona giusta per far avanzare il Paese», esprimendo appoggio a Usa, Canada, Brasile e Argentina ma non arrivando a riconoscerlo.

Nel frattempo, al Palazzo di vetro la Russia ha invano tentato di impedire una riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulla situazione, denunciando un «tentativo di golpe» degli Usa. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha invece invitato opporsi a Maduro, riconoscendo Guaido e «slegando i propri sistemi economici dal governo di Maduro». Dall’Italia, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha poi dichiarato: «Ci riconosciamo pienamente nella dichiarazione comune che gli Stati membri dell’Ue hanno diffuso», «alla redazione della quale abbiamo partecipato», e «chiediamo una vera riconciliazione nazionale e iniziative costruttive che scongiurino sviluppi gravi e negativi, assicurino il rispetto dei diritti fondamentali e consentano un rapido ritorno alla legittimità democratica, garantita da nuove elezioni libere e trasparenti».

(fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)