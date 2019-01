(Agenzia Vista) Napoli, 27 gennaio 2019 Bimbo morto in casa, ferita sorella. I medici: "In codice rosso e sotto choc con volto tumefatto" "E' arrivata da noi in codice rosso e sotto choc con il volto completamente tumefatto. Non sa della morte del fratellino". Queste le parole del primario del Pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono dove è ricoverata la piccola di otto anni il cui fratellino è stato ritrovato morto in casa a Cardito in provincia di Napoli. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it