(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2019 In 10mila in marcia per il clima a Bruxelles Le prime stime della Polizia di Bruxelles dicono che alla Gare du Nord di Bruxelles sarebbero almeno in 10.000 i manifestanti pronti a mettersi in marcia per il clima per le strade della capitale europea. Il corteo dovrebbe terminare a Place du Luxembourg, davanti al Parlamento europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev