Sea Watch, Salvini: "I porti sono e rimangono chiusi, mi arrestino pure"

(Agenzia Vista) Sulmona, 27 gennaio 2019 "E' tre giorni che le tv dicono che c'è questa nave al largo di Siracusa con onde alte 7 metri e bambini in freddo, io devo ringraziare quei parlamentari geniali dell'opposizione che sono andati a far vedere che non ci sono donne e bambini, ma mare calmo, cuffiette e telefonini, ragazzotti a torso nudo. Tornino da dove sono venuti. I porti sono e rimangono chiusi. Mi arrestino pure". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante un comizio a Sulmona. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it