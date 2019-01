Vista Settimana, in due minuti

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2019 Vista Settimana, i principali eventi raccontati in pochi minuti - Brexit, May: "Revoca Articolo 50 andrebbe contro risultato referendum" - Lino Banfi rappresentera' l'Italia in Commissione Unesco, l'annuncio di Di Maio - Venezuela in piazza contro Maduro, il leader dell'opposizione Guaìdo si proclama presidente - Shoah, Mattarella: ''Auschwitz male assoluto, virus micidiale pronto a risvegliarsi'' - L'appello della Sea Watch alla politica: "Aprite i vostri porti e i vostri cuori"' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev