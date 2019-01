Infografica - Il più grande portiere compie 41 anni, auguri Gigi Buffon

(Agenzia Vista) Liguria, 28 gennaio 2019 Il 28 gennaio non è un giorno come tutti gli altri, non per la storia del calcio, non per la Juventus. Il 28 gennaio nasceva Gigi Buffon, il portiere più forte di tutti i tempi. Uno sportivo straordinario, un icona, un modello, una bandiera / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev