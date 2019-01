La democratica Harris lancia la sua campagna in USA: "America mai stata così debole" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Oakland, 28 gennaio 2019 La democratica Kamala Harris lancia la sua campagna in USA, America non e mai stata cosi debole Figlia di padre giamaicano e madre indiana, Kamala Harris, 54 anni, ha lanciato la sua campagna elettorale a Oakland, la sua città: "Diciamo la verità, l'America nel mondo non è mai stata così debole come sotto questa amministrazione". _Courtesy Facebook Kamala Harris Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev