Migranti, Letta: "Se si lascia questione a populisti come Salvini e Le Pen Europa si distruggerà"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 gennaio 2019 "Se si lascia questione a populisti come Salvini e Le Pen Europa si distruggerà". Queste le parole dell'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, vpresentando al Press Club Brussels Europe di Bruxelles, un rapporto dell'Istituto Jacques Delors:"For a European Policy on Migration, Asylum and Mobility". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev