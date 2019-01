(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2019 Sea Watch, Zingaretti, Governo viola legge, noi pronti ad accogliere i minori "Il governo sta infrangendo la legge che dice che 'in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnatì. In virtù di questa legge della Repubblica italiana la Regione Lazio è intanto disponibile ad accogliere ed ospitare minori non accompagnati presenti sulla nave o anche i minori con famiglia". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione del protocollo con Unicamillus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev