Raggi a detenuti per manutenzione strade: ''Fate lavoro che non veniva fatto da decenni, grazie''

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2019 Raggi assiste a manutenzione urbana fatta da detenuti State facendo lavoro che non veniva fatto da decenni grazie La Sindaca di Roma Virginia Raggi assiste all’avvio dei lavori di manutenzione urbana da parte dei detenuti del carcere di Rebibbia in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap) e Autostrade per l’Italia S.p.A. Così la sindaca: "Sta andando bene, i detenuti sono stati formati da Autostrade ci sono dei tutor che lavorano insieme a loro. Gli stessi ragazzi di Autostrade confermano che i detenuti sono stati molto bravi anche durante il corso. Il successo di questa attivita' e' da un lato per i ragazzi che possono uscire dal carcere e fare una attivita' che li aiuta a rimettersi un po' in moto, imparano un mestiere che quando ritorneranno in societa' li aiutera' a non perdersi di nuovo, inoltre abbiamo un valido supporto alla manutenzione ordinaria della nostra citta'. Si comincia dal VI Municipio poi in XI e in XIII, pero' in realta' tutti i Municipi hanno fatto molte richieste quindi a ciclo si andra' da tutte le parti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev