Vandalizzata l'opera dedicata a Giancarlo Siani nella stazione di Montesanto a Napoli

(Agenzia Vista) Napoli, 29 gennaio 2019 Vandalizzata l'opera dedicata a Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra, nella stazione di Montesanto a Napoli Ignoti hanno vandalizzato l'opera della street artist "Roxy in the box" dedicata a Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra, realizzata all'esterno della stazione della Cumana di Montesanto. Danneggiate anche altre opere dell'artista dedicate a personaggi famosi. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev