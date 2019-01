Vento a 30 nodi, la motovedetta sfida onde fino a 4 metri per portare medicinali a Linosa

(Agenzia Vista) Lampedusa, 29 gennaio 2019 Con raffiche di vento a 30 nodi e onde fino a 4 metri, la motovedetta CP324 della Guardia Costiera sfida il maltempo in trasferimento da Lampedusa a Linosa per portare medicinali a favore dei bambini, in assenza di navi da oltre una settimana sull'isola, causa maltempo / Courtesy Guardia Costiera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev