(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 Bagarre in aula, M5s vs Fi: "Non dia lezione chi votò che Ruby era nipote di Mubarak" Botta e risposta in Aula durante la discussione sulla proposta di legge sul referendum propositivo. Andrea Colletti, deputato del M5s ha detto rivolgendosi ai rappresentanri di Forza Italia: "Non dia lezione chi votò che Ruby era nipote di Mubarak". Fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it