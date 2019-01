(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 gennaio 2019 Brexit, Juncker, Voto di ieri aumenta rischio no deal "Il voto di ieri ha aumentato il rischio di un ritiro non ordinato, dobbiamo essere pronti a tutti gli scenari". Così il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, intervenendo in aula del Parlamento Europeo a Bruxelles. _Courtesy ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev