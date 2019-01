Brexit, May: "Discuteremo con Ue modifiche all'accordo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 30 gennaio 2019 "Questa sera la maggioranza dei parlamentari ha detto che appoggerebbero un accordo con modifiche al backstop combinate a misure che rispondano alle preoccupazioni riguardo al ruolo del Parlamento nelle negoziazioni sulle relazioni future e sull'impegno per i diritti dei lavoratori. E' chiaro che c'è una strada che può assicurare una maggioranza considerevole alla Casa dei Comuni per uscire dall'Ue con un accordo. Porteremo avanti questo compito cercando di ottenere modifiche legali vincolanti all'accordo di recesso. L'accordo dovrà garantire l'impossibilità del ritorno di un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord. Io e i miei colleghi discuteremo con l'Ue come rispondere alla visione del Parlamento.” Così il primo ministro britannico Theresa May alla Casa dei Comuni. _Courtesy Parliament tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev