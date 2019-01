(Agenzia Vista) Castello di Cisterna (Na), 30 gennaio 2019 Carabinieri in azione nel Napoletano, eseguiti tre arresti e sequestro di armi e droga Operazione dei Carabinieri all'alba a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Tre le persone tratte in arresto, sequestrate armi e diverse dosi di hashish, cocaina e crack. Fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it