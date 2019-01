Demolizione ponte Morandi, Bucci: "Completa fiducia nell'autorità giudiziaria per evitare ritardi"

(Agenzia Vista) Liguria, 30 gennaio 2019 Il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente del Consiglio comunale Alessio Piana hanno ricevuto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, per la visita augurale che, come ogni anno, ricambia quella del sindaco in Curia arcivescovile avvenuta prima di Natale presso il Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev