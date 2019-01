(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 Diciotti De Falco M5s diano ad elettori giustificazioni idonee su loro retromarcia Riunita la Giunta per le Immunità del Senato che si deve esprimere sulla richiesta a procedere per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Diciotti. L'ex senatore M5s Luigi De Falco: "In questo momento non sono nell'ambito del Movimento, ma sulla retromarcia devono esserci delle giustificazioni.L'atto di governo solitamente si sostanzia. Io credo che bisogna agire in scienza e coscienza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev